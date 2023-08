REP.FI, Per Amrabat l'ultima parola spetta a Commisso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Repubblica Firenze, continua a tenere banco la questione Amrabat. Il Manchester United continua a tenerlo d'occhio, nonostante ciò non ha ancora affondato il colpo giusto, mentre in Italia prende piede sempre di più l'ipotesi Napoli. De Laurentis stima il centrocampista viola e vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo o diritto, non con un’operazione a titolo definitivo.

L'ultima parola spetta a Commisso, il quale ha ottimi rapporti con il presidente partenopeo, e adesso deve prendere una decisione per un giocatore molto voluto ma che in questo momento è praticamente un separato in casa.