REP. FI., Jovic torna a Firenze fra rimpianti e amarezze

La Repubblica (Firenze) torna sulle difficoltà incontrate in viola da Luka Jovic, che sabato tornerà al Franchi da avversario. "Voglio segnare almeno 30 gol", disse nel ritiro di Moena. Saranno tredici, in tutto, le reti messe in fila tra campionato e coppe. Le lacrime nella finale di Coppa Italia, dove gli capitarono i palloni giusti per portare la Fiorentina ai supplementari della sfida con l’Inter. L’infortunio al termine del primo tempo nell’altra finale, quella col West Ham.

Rimpianti, amarezze e un epilogo che non si immaginava certo tale. Poi il passaggio al Milan, la scorsa estate. Otto reti fin qui tra momenti in ombra e altri in cui esprime tutto il suo potenziale. Non è chiaro se contro la sua ex squadra giocherà titolare, di sicuro per lui non sarà una sfida come le altre.