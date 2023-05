NAZIONE, Con l'Udinese il primo spareggio per 8° posto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La Nazione, in edicola, riporta che Vincenzo Italiano ha chiesto ai suoi calciatori di mettere per qualche ora da parte il pensiero Basilea. Che inevitabilmente accompagna tutti in casa Fiorentina da giovedì sera. La voglia di andare al St. Jakob Park per provare a fare l’impresa è tanta, ma prima c’è da fare una partita seria contro l’Udinese, in quello che somiglia al primo vero spareggio per l’ottavo posto, prima di quello col Torino domenica prossima. Classificarsi più giù non si può, la sensazione che quella casella possa valere l’Europa della prossima stagione è forte, troppo per avere rimpianti se dovesse sfuggire nelle ultime quattro giornate.