IL MATTINO, Napoli, se Italiano salta piace...Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si prospetta un'estate di intrecci per quanto riguarda le panchine di Fiorentina e Napoli. Come ormai è già ampiamente noto, l'attuale tecnico viola Vincenzo Italiano è il nome preferito da Aurelio De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore dei partenopei. Il Patron azzurro lo voleva già portare in Campania la scorsa estete e adesso tenterà l'affondo definitivo, favorito anche dalla volontà del tecnico ex Spezia di salutare Firenze.

Quest'oggi, tuttavia, Il Mattino propone un altro interessante retroscena. Secondo il quotidiano, infatti, se Vincenzo Italiano dovesse saltare, il Napoli virerebbe con forza verso il grande obiettivo della Fiorentina, ossia Raffaele Palladino. Resta poi vivo il sogno Antonio Conte, anche se il suo arrivo sembra alquanto improbabile senza la Champions League.