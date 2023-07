CORR. SPORT, Fiorentina, bruttissima figura a Belgrado

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Quella che è maturata a Belgrado contro la Stella Rossa, per la Fiorentina, è stata una bruttissima figura. L'edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia il fatto di come la squadra gigliata non si possa permettere debacle così grandi nemmeno in amichevole il 26 luglio. Non valgono più i discorsi sulla preparazione iniziata da due settimane, scrive il quotidiano, con relativa pesantezza di gambe e idee.