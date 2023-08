CORR. FIO., Oggi visite per Mina: controlli approfonditi

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Parola alla difesa. In attesa del centravanti e aspettando l’offerta giusta per Amrabat che potrebbe spalancare le porte anche a un altro centrocampista, la Fiorentina ha deciso di partire dal basso. Dopo Parisi, ecco un altro rinforzo per il pacchetto arretrato. Come scrive il Corriere Fiorentino, nella giornata di ieri infatti i viola hanno chiuso l’operazione Yerri Mina e già oggi il difensore colombiano sarà a Roma dove, prima di raggiungere i suoi nuovi compagni, si sottoporrà alle visite mediche. Controlli, tra l’altro, particolarmente importanti. L’ex Barcellona infatti viene da due stagioni molto complesse sul piano fisico e l’anno scorso è stato fermo per (circa) tre mesi per un infortunio alla caviglia. Per questo insomma gli esami saranno forse un po’ più approfonditi del solito e se tutto andrà bene al giocatore verrà fatto firmare un contratto di un anno da 1,5 milioni netti più opzione per il prolungamento di altri dodici mesi al raggiungimento di determinati obiettivi. Di squadra (qualificazioni europee, vittorie di trofei) e individuali, come per esempio un certo numero di presenze da almeno 45’.

È stato un affare lampo, condotto grazie alla mediazione di Alessandro Lucci e dell’agenzia Wsa. A proposito, il fatto che l’operazione sia stata portata avanti dallo stesso agente di Gaetano Castrovilli dimostra come nonostante le (enormi) difficoltà nella trattativa per il rinnovo del «10», i rapporti restino comunque sereni. Da qua ad arrivare a un’intesa per il prolungamento di Castrovilli, però, ce ne passa.