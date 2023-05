COR. SPORT, Quanti jolly dalla panchina per i viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport sottolinea in chiave Fiorentina la capacità di incidere a partita in corso che hanno mostrato i nuovi entrati viola: Christian Kouamé, autore dell'assist per il decisivo 2-1 di Luka Jovic contro la Roma, è solo l'ultimo caso di una serie di situazioni in cui Vincenzo Italiano ha pescato alla grande dalla panchina: il Corriere cita anche il caso di Jovic a Torino, di Barak a Basilea o di quanto fatto da Bonaventura contro Udinese e Salernitana. Insomma Italiano sembra avere il tocco magico per cambiare scenario a partita in corso.