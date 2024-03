COR.FIO, Leao, viola la più colpita. Sta a Kayo fermarlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Due frecce contro". Con questo titolo, il Corriere Fiorentino presenta la gara di domani sera al Franchi tra Fiorentina e Milan, mettendo sul piatto uno dei duelli che si vedrà sulle fasce: Michael Kayode contro Rafael Leao. Forza, tecnica, velocità, fantasia, potenza, dribbling: difficile per il 2004 viola trovarsi davanti un avversario più tosto. Per questo domani sera, per Kayode sarà una specie di tesi di laurea. Contro l’attaccante esterno probabilmente più forte del campionato, sicuramente tra i migliori in Europa, e in una partita che per la Fiorentina varrà molto più del solito.

Dura, ma l'esterno viola ha già dato prova dei suoi mezzi anche con avversari di un certo calibro. Come quando al Maradona fu capace di annullare uno come Kvaratskhelia nonostante avesse appena messo piede in serie A. A rendere tosto il duello ci sono anche i numeri di Leao contro la Fiorentina: dal giorno del suo arrivo in Italia infatti il portoghese ha affrontato quattro volte i viola, segnando 3 gol e facendone, nel rapporto tra sfide e reti segnate, la sua vittima preferita in Italia. Fermare lui quindi significa essere un bel pezzo avanti ed è proprio quello che Kayode cercherà di fare.