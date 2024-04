EX OBIETTIVI, Gudmundsson-Juventus, si può fare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Albert Gudmundsson continua ad essere un obiettivo concreto per la Juventus. Tra i tanti affari andati in porto con il Genoa (Cambiaso, Rovella, Dragusin e l'ultimo in via di chiusura De Winter) il club bianconero può vantare di un canale preferenziale, anche per firmare l'asso islandese reduce da 4 gol nelle ultime 5 gare (15 marcature totali stagionali). Come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, la Juve ha già sondato il terreno con gli agenti di Gudmundsson.

Il giocatore classe '97 è stato accostato a gennaio anche alla Fiorentina e, negli ultimi giorni ripetutamente pure all'Inter e al Tottenham. La dirigenza bianconera vorrebbe sfruttare però l'asso di una contropartita inclusa nell'operazione: in questo senso - riferisce il quotidiano torinese - Enzo Barrenechea (ora in prestito al Frosinone) è un nome che da tempo scalda il Genoa, anche perché Badelj e Strootman in quella posizione sono in via di scadenza il prossimo 30 giugno.