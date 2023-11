DODO, Buone notizie a 50 gg da infortunio e operazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive il Corriere dello Sport Dodo non ha fatto poco a tornare a correre con fluidità e sprint ad appena cinquanta giorni dal crac, cosa ovviamente affidata a un video sui social con un sorriso largo così: ma le immagini che arrivano dal Viola Park raccontano di un Dodo quanto mai determinato e “cattivo” negli esercizi a secco in palestra che si ripetono quotidianamente. "È il quarto giorno - ha aggiunto al sito del club durante gli auguri - che ho ricominciato a correre sul campo e l’altro ieri mi sembrava di volare. Mi sono detto: quasi quasi sono già pronto per andare in gruppo. Scherzi a parte, io spero di farlo prima possibile perché mi manca tantissimo. Intanto, stare comunque vicino ai compagni mi dà tanta forza e mi avvicina all’obiettivo: e devo dire grazie ai sostenitori viola per il sostegno". Ora sorride e si diverte, Dodo, ma quei giorni sono stati giorni duri per lui.

Durissimi. "Nelle prime due settimane dopo l’infortunio ero veramente a pezzi, ripensando anche al fatto che il giorno precedente all’infortunio avevo parlato con Diniz, il commissario tecnico della Nazionale brasiliana, che mi aveva prospettato l’ipotesi di convocarmi nella Seleçao alla prima occasione possibile e questo mi ha distrutto. La mia famiglia mi è stata vicina e mi ha aiutato a superare il periodo difficile: ora mi sto allenando forte, al Viola Park, ma anche a casa con un preparatore personale. Mentalmente sono determinato e spero veramente di rientrare presto".