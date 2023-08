CORR.SPORT-STADIO, Viola favolosa. Che spettacolo

Il Corriere dello Sport - Stadio celebra la prestazione e la vittoria della Fiorentina contro il Genoa titolando in prima pagina: "Favolosa". Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora mandano in paradiso Italiano e la sua squadra con una partenza super: gioco splendido e applausi per una formazione che a Marassi ha avuto il dominio totale del gioco, perfino imbarazzante. È stata una grande Fiorentina.