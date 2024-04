ANTOGNONI, In U21 scelta di Gravina: esordio a giugno

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giancarlo Antognoni è ufficialmente il nuovo capo delegazione dell'U21 azzurra. Un ruolo che l’Unico 10 viola conosce benissimo e che, soprattutto, lo riporta nel mondo del calcio, si legge sul Corriere Fiorentino. Antognoni è sempre rimasto legatissimo alla Nazionale e non ha mai fatto mistero di sperare in una chiamata da Coverciano. È stato il presidente federale Gabriele Gravina in persona a sceglierlo. Lo ha voluto per molti motivi: perché è una bandiera azzurra, perché, come detto, sa cosa deve fare e perché per i giovani che sognano la Nazionale maggiore.

Antognoni subentra a Mauro Balata e dovrebbe esordire a giugno. La Federazione, in attesa che a settembre riprenda il girone di qualificazione all’Europeo 2025, sta infatti lavorando per organizzare un torneo amichevole (che dovrebbe essere ufficializzato lunedì) in cui far giocare e crescere la squadra del c.t. Carmine Nunziata, nella quale militano anche i viola Michael Kayode e Niccolò Pierozzi (ora alla Salernitana).