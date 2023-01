SELLA A RFV, Occhio Viola, il Sassuolo resta temibile

Ezio Sella, ex attaccante viola e vice di Alberto Malesani nella sua avventura sulla panchina del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" in vista della partita di domani tra la Fiorentina e i neroverdi: "A Sassuolo ho trovato un bell'ambiente ma siamo stati sfortunati perché sono stati cambiati tanti giocatori a gennaio e non c'è stato modo di assemblare un gruppo".

Pensa che Cabral si sia del tutto sbloccato?

"Me lo auguro, soprattutto che il tecnico inizi a crederci e che lui si sia del tutto adattato al nostro campionato".

Che Sassuolo ha visto contro la Sampdoria?

"Sia i viola che il Sassuolo espimono un buon calcio per cui vedremo una bella partita: tutte le squadre sono in rodaggio adesso perché questa sosta lunga è stata anomala. Il Sassuolo resta pericolosa perché ha giovani di qualità ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per vincere la partita".

Il 7° posto per i viola è precluso?

"No, credo che il campionato sia ancora lungo: tracciare una linea adesso è davvero prematuro. I viola possono ancora crederci".