RFV, Seguici anche su Lady Radio fino alle 16!

È ancora lunga la giornata di Radio FirenzeViola, in vostra compagnia fino al match del Franchi tra Fiorentina e Viktoria Plzen, per un posto in semifinale di Conference League. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, due ore che saranno disponibili anche su Lady Radio. Mentre dalle 16:00 alle 18:00 in studio ci sarà Giacomo Galassi con Celeste Pin per “Garrisca al Vento”. Spazio poi a Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, per il racconto dal pre al post partita di Fiorentina-Viktoria Plzen.

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI