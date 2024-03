REBONATO A RFV, Certe tragedie compattano il gruppo

FirenzeViola.it

L'ex attaccante della Fiorentina Stefano Rebonato ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Brivido Viola", iniziando da un ricordo di Pier Cesare Baretti, ex dirigente viola scomparso nel 1987 a causa di un incidente aereo: "Fu lui che mi volle alla Fiorentina quando ero a Pescara e la sua scomparsa mi fece molto male. Aveva sempre il sorriso sulle labbra e ci spronava anche quando le partite non andavano bene. Era sempre presente ai nostri allenamenti e la sua morte fu un grosso contraccolpo".

Che reazione ci fu all'epoca?

"Sono cose che ricompattano il gruppo. Noi volevamo dare sempre qualcosa in più ed è giusto anche anche questa volta la Fiorentina giochi per Joe Barone. Dalle immagini che ho visto traspariva tanta affinità tra i giocatori e Barone".

Da ex attaccante, come giudica il reparto avanzato della viola?

"Belotti non si discute, è un attaccante navigato che ha sempre fatto gol. Beltran è un giocatore di qualità che riesce a esprimersi al meglio in una zona più arretrata di campo e penso che di lui si possa vedere ancora qualcosa. Da Nzola invece mi aspettavo qualcosa in più. Queste ultime partite saranno fondamentali. La Fiorentina è in corsa su tre fronti e servirà il contributo degli attaccanti".

Quanto perde il Milan dall'assenza di Theo Hernandez?

"Tantissimo perché Theo Hernandez è un attaccante aggiunto e penso che la Fiorentina avrà un bel vantaggio da questo punto di vista. Nonostante il divario di classifica non credo che i rossoneri domani avranno vita facile, anche perché i viola solitamente giocano meglio contro le big".