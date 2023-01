MPASINKATU A RFV, Offerta per Nico? Ci penserei

Nel corso della programmazione di Radio FirenzeViola, l'operatore di mercato Malù Mpasinkatu ha parlato della presunta offerta del Leicester City per Nicolas Gonzalez: "Io dico sempre che le occasioni vanno prese al volo. Ad oggi, causa alti e bassi, dico che è un offerta da valutare. Ha spesso avuto problemi fisici e non ha sempre confermato di essere un giocatore fondamentale. Con un'offerta da trenta milioni si possono incassare soldi per reinvestirli in due-tre giocatori interessanti. Boga come alternativa? Sono giocatori diversi lui e Nico. Io penso che la Fiorentina abbia bisogno di un attaccante centrale. Là davanti serve un attaccante di peso".

L'operazione Belotti è possibile?

"Tutto è possibile. Quest'anno non si è mai visto il vero Belotti ed era difficile aspettarselo in forma. Alla Roma è un'alternativa, penso che in una realtà simile a quella del Torino, come può essere la Fiorentina, si potrebbe ritrovare".

Deluso dalle prestazioni di Jovic?

"Jovic poteva sfruttare al meglio l'opportunità della Fiorentina. Rischia sennò di essere un giocatore che è esploso in una stagione e poi non è riuscito a dimostrare più niente. Bisogna che la società stia dietro al calciatore ma anche lui deve fare di più".