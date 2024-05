TUTTOSPORT, Assalto Torino ad Italiano: "Da brivido"

FirenzeViola.it

Tuttosport dedica due pagine al pressing del Torino per Vincenzo Italiano, definendolo un "assalto da brivido". Il quotidiano insiste: il dt Vagnati ha già incontrato l'attuale allenatore della Fiorentina che resta il preferito nella lista del club di Cairo ma non può essere aspettato troppo a lungo con il rischio di ritrovarsi a maggio con nulla in mano.

Italiano si è detto interessato e stimolato dalla proposta del Torino però sta aspettando Napoli o Bologna, così come anche Palladino sta nicchiando visto l'interesse, tra le altre, proprio della Fiorentina. Così per i granata sta finendo per decollare l'ipotesi Vanoli, attuale allenatore del Venezia.