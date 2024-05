BONAVENTURA TRA DUBBI, EUROPEI E RINNOVO AUTOMATICO

FirenzeViola.it

Jack Bonaventura resta in dubbio per domani sera. L'infortunio nel finale di Verona, inizialmente minimizzato dalla Fiorentina stessa, ha lasciato evidentemente qualche strascico e Italiano cerca di gestire il giocatore che stamattina si è allenato a parte. La partita con il Brugge è importante e da questa dipenderà il finale di stagione della Fiorentina stessa che vuole chiudere in bellezza un ciclo che sembra ormai finito. Ma da questa e dalle prossime partite dipende anche il futuro di Jack Bonaventura perché è vicino al traguardo del 70% di presenze da 45' che farebbe scattare il rinnovo automatico; vicino ma non ancora superato.

Il giocatore, in scadenza, a gennaio non aveva raggiunto l'accordo con la società lasciando nelle presenze la strada per il rinnovo. I problemi di salute potrebbero essere un ostacolo in questo senso e le parti a quel punto dovrebbero sedersi a tavolino per capire se proseguire insieme o meno e a quali condizioni. E questo finale di stagione è importante per Bonaventura anche in chiave Europei. Luciano Spalletti lo ha subito messo al centro del suo progetto ma nelle competizioni c'è bisogno di giocatori in forma e capaci di recuperare velocemente tra un impegno e l'altro.