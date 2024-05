FRANCHI, Le reazioni dei candidati sindaci a Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Nazione raccoglie le reazioni dei candidati sindaci per la città di Firenze dopo le parole di Rocco Commisso sul Franchi. Funaro sceglie di non commentare, Eike Schmidt invece rincara la dose: "Come tifoso della Fiorentina posso solo dire una cosa: è un grande peccato aver perso l’occasione di far rifare lo stadio alla società. Ovviamente per l’amministrazione che verrà dopo Nardella quella dello stadio sarà un’eredità pesante".

Gli fa eco Cecilia Del Re, candidata per Firenze Democratica: "Ho sempre auspicato un’intesa con la Fiorentina sul Franchi, ed un maggior dialogo con il governo anche per quanto riguarda la tempistica dell’uso dei fondi europei". Poi Saccardi per Italia Viva: "Da qualche giorno il governo ci ha detto che a Firenze non vedremo gli europei per colpa dell’incertezza sullo stadio. Ora ci si stupisce che Fiorentina ipotizzi una richiesta danni? C’era da aspettarselo". Infine Dimitri Palagi, per Sinistra Progetto Comune: "Le dichiarazioni di Commisso confermano l’errore sistematico di questa amministrazione uscente sullo stadio. Con la Fiorentina occorre porsi con rispetto e senza subalternità".