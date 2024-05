CAVASIN A RFV, I viola impiegano Castro per interesse

FirenzeViola.it

L'ex viola, Alberto Cavasin, ha parlato a "Garrica al Vento" su Radio FirenzeViola della disfatta dei viola ieri a Verona: "La Fiorentina ha creato una squadra con dei doppioni, per questo il cosiddetto turn over ci deve stare tutto. Parliamo di giocatori che, come Barak e Nzola, possono partire titolari. Sono calciatori importanti, non le riserve delle riserve. Dopodiché il Verona può bastonare chiunque, non è successo solo con la Fiorentina... Baroni è stato un mago, ha creato un ambiente coeso. I viola ieri non si sono tirati indietro, però ci stava la sconfitta".

Perché Italiano ha schierato un giocatore, come Castrovilli, il cui contratto scadrà a giugno?

"Penso che la Fiorentina non abbia allontanato il giocatore per bontà oppure per interesse. Perché comunque è un giocatore che può dare una mano oggi ai viola, poi a giugno andrà per la propria squadra. Secondo me viene tenuto in considerazione perché può ancora essere utile. La Fiorentina lo fa per interesse".

