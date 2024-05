FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

È giornata di vigilia per la Fiorentina che oggi volerà a Bruges per affrontare domani il ritorno per la semifinale di Conference League. Alle 10.30 andrà in scena al Viola Park l'allenamento di rifinitura della squadra di Italiano con i canonici 15 minuti aperti ai media, poi la comitiva viola partirà per il Belgio dove alle ore 19 sarà attesa per la conferenza stampa del tecnico e di un giocatore.

Per quanto riguarda il Bruges, alle ore 11:30, sul terreno di gioco del proprio centro sportivo, si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra belga, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 14:00, presso la sala stampa del Jan Breydel Stadium, incontreranno i giornalisti l’allenatore del Club Brugge, Mister Hayen, ed un calciatore.