VIDEO FV, Italiano: "Ad oggi nostro percorso è positivo"

Vincenzo Italiano ha commentato così in conferenza stampa il valore che ha la sfida di domani per la stagione viola: "Il giudizio dell'annata a mio avviso è positivo, Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in questa competizione. Abbiamo fatto prestazioni splendide in questi anni in Europa e vogliamo aggiungere un altro tassello". Qui sotto il video.