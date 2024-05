CASTROVILLI, Due club su di lui. Ci pensa la Lazio

FirenzeViola.it

Sarebbero Lazio e Roma le società interessate a Gaetano Castrovilli in vista della prossima stagione, riporta stamani il Corriere Fiorentino in edicola. I biancocelesti valutano il calciatore in caso di addio di Luis Alberto, di quasi sicuro c'è che il futuro di Castrovilli sarà molto probabilmente lontano da Firenze nonostante la nuova rincorsa per il recupero dall'infortunio culminata con la rete di domenica a Verona.