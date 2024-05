BELOTTI TRA CLUB BRUGGE E FUTURO: A FIRENZE STA BENE

FirenzeViola.it

Due gol in 1256 minuti non sono certo il bottino che Andrea Belotti sognava quando ha detto sì al trasferimento alla Fiorentina a fine gennaio, ma le ultime partite lasciano sperare che qualcosa possa essere cambiato. Non tanto dal punto di vista delle prestazioni, che il classe '93 ha comunque quasi sempre garantito da quando gli è stato affidato un posto nell'attacco viola, quanto piuttosto per le azioni offensive create e soprattutto le reti, con quella girata realizzata giovedì scorso al Franchi che potrebbe segnare un nuovo inizio nella carriera del Gallo, giocatore capace di andare ben oltre le 20 segnature stagionali in carriera ma reduce da una parabola discendente che spera di interrompere proprio in questo finale di stagione.

L'amore con Firenze è scoccato

Passare da Roma a Firenze è stato piuttosto semplice per Belotti e per la sua famiglia, che ha dovuto sì abbandonare Roma dopo oltre due anni, però non ha avuto fatica ad ambientarsi in poco tempo anche in Toscana, dove l'attaccante ex Torino si sta trovando molto bene riuscendo a godersi la città e un clima meno "dispersivo" di quanto potesse essere nella Capitale. Questo potrebbe diventare un dettaglio importante per un giocatore in cerca di rilancio e di una nuova soluzione visto il contratto in scadenza con la Roma nel 2025: pur essendo destinato a tornare giallorosso a giugno, è difficile pensare che Belotti possa restare alla corte di Daniele De Rossi a meno di un prolungamento del contratto a cifre più basse. Lo stesso che potrebbe offrirgli la Fiorentina: anche il club gigliato sta riflettendo sulle scelte da prendere per l'attacco del futuro e l'ipotesi conferma per Belotti non è impossibile anche se non semplice. Il prestito secco scadrà a giugno, ma le parti si vedranno per ragionare di un possibile proseguimento del rapporto.

Il futuro può attendere

Intanto però c'è il Club Brugge, la partita forse più importante dell'anno sia per la Fiorentina che per Belotti, che vorrebbe replicare quanto fatto vedere al Franchi poco meno di una settimana fa. In Belgio sarà tutto diverso ma il Gallo ha già dimostrato di sapersi incuneare nella difesa nerazzurra e su questo sta lavorando in preparazione alla sfida: i belgi si possono attaccare anche sul pressing e sa che avrà le sue chance per segnare un altro gol, starà solo a lui riuscire a far sognare Firenze e chissà, magari garantirsi una conferma anche per la prossima stagione.