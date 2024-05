JACK, C'è ottimismo. Tutti i calcoli per il rinnovo annuale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Jack Bonaventura non è al meglio della condizione ma dovrebbe riuscire a giocare domani sera in Conference League contro il Bruges. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la decisione definitiva sarà presa oggi anche se filtra ottimismo.

La sua presenza in Belgio sarebbe preziosissima dal punto di vista tecnico, ma avrebbe anche una valenza per il futuro: il centrocampista ad oggi conta 40 presenze di cui vanno contate, per il rinnovo automatico al raggiungimento del 70% delle presenze in stagione, solo quelle oltre i 45 minuti, cosa che è avvenuta 35 volte. Secondo i calcoli della rosea, in caso di finale ad Atene saranno necessarie 41 partite con almeno 45 minuti, senza finale ne basteranno 40.