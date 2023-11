CAVASIN A RFV, La Fiorentina può arrivare anche quarta

FirenzeViola.it

Alberto Cavasin a Radio FirenzeViola

L'ex allenatore Alberto Cavasin, nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola, è intervenuto così: “Queste tre partite dicono che la Fiorentina poteva vincerle tutte, perché sta bene fisicamente e ha una sua fisionomia. Problemi non ce ne sono, deve far gol e non subirlo. È una battuta, ma è la sostanza di ogni cosa. I viola devono continuare su quello che hanno sempre fatto, fare un’analisi tecnica delle tre gare. I giocatori concorderanno e ripartiranno”.

Questa Fiorentina può raggiungere l'Europa League?

“Lo sta dimostrando. Ha un passo diverso, crede molto in ciò che fa: trasmette in campo capacità superiori. Anche se viene da tre sconfitte, ha 7 in più dell’anno scorso. Sono tre anni che c’è Italiano e il frutto lo si vede in campo. Per me, la Fiorentina può entrare tra le prime quattro. Ora merita la posizione che ha, ma può solo migliorare e raggiungere anche il quarto posto".

