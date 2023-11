CASINI A RFV, Qui situazione ok. V. Park opportunità

FirenzeViola.it

Il sindaco del Comune di Bagno a Ripoli Francesco Casini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare soprattutto della situazione climatica che sta colpendo la Toscana in queste ore: "Qui a Bagno a Ripoli la situazione per fortuna è sotto controllo. Dobbiamo lavorare di più sulla prevenzione visti i cambiamenti climatici. Dobbiamo usare criteri diversi, più sostenibili in ogni ambito della nostra vita".

Che ci dobbiamo aspettare nelle prossime 48 ore nel territorio di Bagno a Ripoli?

"Tutto qui è stato ben gestito. E' un evento che possiamo considerare nella norma. Abbiamo comunque precauzionalmete chiuso alcune zone di parchi e giardini. E' una situazione che deve essere monitorata".

Come è cambiata la vita con il Viola Park nel vostro comune?

"Per noi è una bellissima opportunità. Il Viola Park crea visibilità e questo va a vantaggio di tutto il territorio. Si percepisce l'importanza di questa struttura per la Fiorentina. Bagno a Ripoli entra così nella storia dei viola e il sentimento del nostro territorio verso la squadra sicuramente è diventato ancora pù forte. Questa sede è un capolavoro d'architettura e mi hanno fatto molto piacere i comlimenti del presidente Commisso".