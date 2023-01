CARNASCIALI A RFV, Mercato? Non ho fiducia

Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio FirenzeViola ricordando il giorno in cui Vittorio Cecchi Gori prese a male parole mister Gigi Radice, esonerandolo: "A posteriori non credo lo rifarebbe. Se la Fiorentina non avesse giocato bene ci sarebbe potuto stare il cambio di allenatore, ma a pochi punti dalle competizioni non c'era motivo di cambiare, è stato fatto un errore da parte del presidente. Che rientrò negli spogliatoi e disse a Radice "Ti caccio". Radice ci fece ridere perché ci chiese, in milanese, cosa fosse successo. Secondo me si ruppe un bel giochino, noi stavamo benissimo col mister e c'erano giocatori con dei caratteri particolari che con Radice andavano a mille, cosa che con il cambio non è più avvenuta. Non so se il presidente fu mal consigliato... Il problema nacque già a Parma, in cui pareggiamo 1-1 facendo una grande partita: Radice rilasciò un'intervista su un giornale affermando che a volte il patron faceva affermazioni da bar. L'esonero poteva arrivare già lì. Poi, dopo la bella prestazione, rimandò il tutto".

Quanto è cambiata la Fiorentina?

"Quella di oggi ha dei buoni giocatori ma la squadra di Cecchi Gori aveva anche dei top player, vedi Batistuta e Rui Costa... Con giocatori di questo calibro un allenatore va a nozze. Oggi un po' di top player mancano, ma non perché non sono bravi quelli di oggi, sono semplicemente diversi".

Come ripartirà il campionato?

"La sosta è stata molto lunga, quindi le prime due o tre partite serviranno per capire come si potrà ripartire. Il Monza è una rogna da affrontare, poi ci sarà il mercato di gennaio anche se credo che la Fiorentina non farà grandi cose in entrata. Non ho molto fiducia da questo punto di vista".

Quale può essere l'obiettivo viola?

"Bisogna risalire in classifica per provare a raggiungere l'Europa. In Conference ci sono squadre anche un po' più forti della Fiorentina, ma se la può giocare. La domanda, comunque, bisognerebbe farla a Italiano...".