CAPPELLINI A RFV, Superlega, folle ricerca del profitto

Stefano Cappellini a Radio Firenze Viola

Stefano Cappellini, collega nonché firma de la Repubblica, nel suo intervento su Radio FirenzeViola ha detto la sua sulla questione Superlega, che potrebbe rinascere dopo la sentenza della corte europea sul monopolio UEFA: “Continuo a pensare che questo cambiamento sia profondamente sbagliato. È guidato solo da una folle affannosa ricerca del profitto, in un mondo in cui questo fine è già ben perseguito. Va bene che il calcio non deve vivere di pane e cipolle, ma mi pare ci sia già un grosso profitto. Così si va anche a discapito della passione dei tifosi, fermo restando che FIFA e UEFA non sono innocenti, perché anche loro hanno fatto la loro per andare in questa direzione, ma temo si possa andare ancora oltre. Onestamente, non riesco a vedere nulla di positivo in questo cambiamento”.

Prosegue: “La Fiorentina ha tutto da perdere da questo cambiamento, se ci sarà. Rimango affezionato alla protesta dei tifosi inglesi, di grandi e piccoli club, quando scoppiò il caso Superlega. Sarebbe uno stravolgimento: va bene la novità, ma ci sono casi in cui a volte il vecchio è meglio del nuovo”.

