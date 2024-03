VIOLA-MACCABI, No zaini, accesso entro 18:15: le info

Dopo aver messo in vendita i biglietti, sul proprio sito ufficiale la Fiorentina elenca già alcune limitazioni e modalità di accesso allo stadio per la partita contro il Maccabi Haifa, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Niente zaini o borse e l'ingresso sarà consentito fino alle 18:15 (la gara inizia alle 18:45).

Come anticipato da FirenzeViola.it, tra i settori non disponibili per la gara ci sono i parterre di tribuna e maratona. Queste le informazioni sul sito ufficiale della Fiorentina: