IL FRANCHI SI PREPARA AL MACCABI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Archiviata la blindata trasferta di Budapest, dove comunque è filato tutto liscio, si attendono le misure per la gara di ritorno al Franchi tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa, giovedì prossimo alle 18.45. Una partita resa delicata dalla situazione in Israele e alla luce delle tante manifestazioni pro Palestina che ci sono state in Toscana, Firenze compresa. Basti pensare che ieri ad Atene,in occasione di Olympiakos-Maccabi Tel Aviv sempre per gli ottavi di Conference, ci sono stati incidenti ed aggressioni quando è spuntata una bandiera palestinese.

In Ungheria le misure sono state stringenti, con controlli serrati di striscioni, zaini e quant'altro. Come d'altronde in Ungheria lo erano stati contro il Ferencvaros, sempre a Budapest, nella scorsa edizione. Ora la palla passa a Firenze appunto, dove di sicuro si presterà maggiore attenzione alle misure di sicurezza. Lo stesso Ministero dell'Interno si era attivato per dire "prudenza" e dall'Osservatorio manca ancora il via libera alla vendita dei biglietti per la gara.

In attesa delle decisioni ufficiali, slittate di qualche giorno, le porte del Franchi dovrebbero restare aperte ma l'attenzione dovrà essere massima. Tra le soluzioni, da quanto raccolto da Firenzeviola c'è quella di una capienza ridotta, con i parterre chiusi per evitare invasioni di campo contro la squadra israeliana o altre situazioni che potrebbero condizionare anche il risultato finale. Al di là degli aspetti etici insomma potrebbe rimetterci la Fiorentina stessa. E ci potrebbe essere l'utilizzo di metal detector all'ingresso dello stadio, oltre a controlli rigorosi.

Certo è che la soglia di attenzione deve essere massima anche in città nel caso possano venire anche i tifosi ospiti. A Gent non furono ammessi per la paura di attentati e allarmi bomba ed anche Firenze, cornice come detto di manifestazioni pro Palestina, non deve sottovalutare l'eventuale presenza. Se il capoluogo toscano, durante le partite di Conference, è stato spesso alla mercè delle tifoserie ospiti, in questo caso servono misure contenitive precise. Come serviranno misure di sicurezza per l'albergo che ospiterà comunque la squadra.