VIOLA, dalle nazionali: brillano Barak e Beltran

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con il rientro di Nico, atteso nella notte a Firenze(QUI la notizia di FirenzeViola.it), per l'allenamento di domani pomeriggio al Viola Park Italiano tornerà ad avere tutti i nazionali a disposizione. Si conclude così una pausa che ha visto impegnati con le maglie delle rappresentative del proprio paese sette giocatori viola. Dai tre azzurri Bonaventura, Kayode e Comuzzo, fino ai due argentini Nico e Beltran, passando per Barak e Milenkovic.

A brillare in questa sosta sono stati i due che, sabato sera al Franchi, si contenderanno il posto da titolare nel ruolo di trequartista, vista l'assenza per squalifica di Bonaventura, contro il Milan: Antonin Barak e Lucas Beltran. Il primo ha segnato su punizione il gol decisivo per la vittoria della Repubblica Ceca nella prima partita contro la Norvegia, e ha fornito un assist nel secondo match contro l'Armenia. Per il secondo invece, convocato con l'Under23, una doppietta nel primo dei due confronti contro il Messico.

Tra gli italiani, solo 45 minuti contro il Venezuela per Jack Bonaventura nella doppia sfida americana della formazione di Spalletti, sei primi, quattro contro la Lettonia e due contro la Turchia, per Kayode con l'Under21, mentre non è neanche sceso in campo Comuzzo con l'Under20 di Bollini. Infine Nico e Milenkovic. L'argentino ha giocato, da terzino sinistro, un tempo nell'amichevole contro El Salvador e otto minuti(da esterno) contro il Costa Rica. Il centrale serbo invece, dopo essere rimasto in panchina nel match contro la Russia, ha guidato la difesa della sua nazionale nella vittoria contro Cipro.