GONZALEZ, Atteso stanotte: domani alle 16 in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

E' atteso per l'allenamento di domani - previsto per le ore 16 al Viola Park - Nico Gonzalez. L'argentino, reduce dagli impegni con la sua Nazionale (le sfide contro Salvador e Costa Rica), sta viaggiando in queste ore in direzione Italia, dove arriverà tra stanotte e domani. Il numero 10 sarà comunque disponibile per la seduta di domani, che sarà peraltro la pre-rifinitura in vista della gara di sabato tra Fiorentina e Milan. Da capire se Italiano sceglierà di puntare dal 1' sull'esterno oppure deciderà di farlo riposare in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta del 3 aprile.