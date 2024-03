V. PLZEN, Gli impegni dei cechi prima della Fiorentina

FirenzeViola.it

Giovedì 11 aprile alla Doosan Arena la Fiorentina affronterà il Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Un appuntamento a cui i viola arriveranno dopo un mini ciclo di tre partite dal coefficiente di difficoltà molto elevato. I ragazzi di Italiano infatti dovranno affrontare Milan e Juventus in campionato, rispettivamente sabato 30 marzo e domenica 7 aprile, e Atalanta in Coppa Italia mercoledì 3 aprile.

Tre, due di campionato e una di coppa, saranno anche gli impegni del Viktoria Plzen. I rossoblù, terzi in classifica nella Fortuna Liga con 54 punti, affronteranno sabato pomeriggio alle 15:00 lo Slovan Liberec in un match valido per la 26' giornata di campionato. Martedì 2 aprile invece i boemi saranno impegnati nei quarti di finale, in gara secca, di Czech Cup contro il FK Jablonec. Infine, prima di sfidare i viola in Conference League, il Viktoria giocherà in campionato, sabato 6 aprile alle 15:00, contro il Karvina, formazione penultima in classifica. Significativa la sfida dopo l'incontro europeo contro i gigliati, quando i cechi dovranno affrontare lo Slavia Praga secondo nella Fortuna Liga.