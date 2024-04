FOTO, L'ad del Sassuolo a seguire la Savino Del Bene

© foto di Maurizio anatrini

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo che domani affronterà la Fiorentina al Franchi per la 34esima giornata di campionato, approfitta del fatto di essere a Firenze per seguire la finale scudetto di volley (sotto, nella foto di Maurizio Anatrini). Al Pala Wanny infatti si gioca sfida 4 tra la Savino del Bene e Conegliano. Le scandiccesi devono necessariamente vincere per sperare nella gara 5 e non far festeggiare le avversarie in casa propria. Tra i presenti anche Borja Valero, grande tifoso delle ragazze di Barbolini, stasera in versione ambassador.