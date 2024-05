MARELLI, 2° gol Hellas? Perché il VAR non interviene

Al termine della sfida persa dalla Fiorentina a Verona, l'ex arbitro e commentatore DAZN Luca Marelli ha spiegato l'episodio del secondo gol scaligero, viziato da un potenziale fallo di mano: "Un episodio che ci ricorda la rete ad inizio campionato di Pulisic in Genoa-Milan. Anche in questa circostanza, rimane quello che si è valutato in campo nel caso non ci sia un'immagine che chiarisca con certezza l'errore. Pare ci sia un colpo con il polso ma anche vedendo tutte le immagini a nostra disposizione rimane il dubbio che Lazovic non abbia toccato il pallone e per questo si è rimasti con la decisione di campo".