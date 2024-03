LA NAZIONE, Coreografia, la poltrona di Joe vuota e foto: domani il ricordo di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nei momenti in cui ci si deve rialzare, i tifosi della Fiorentina ci sono sempre stati. Ne parla stamani La Nazione, sottolineando come la vendita dei biglietti per la gara col Milan sia stata polverizzata in circa tre giorni. Per prima si è esaurita la disponibilità in Curva Fiesole, poi nei due Parterre e in Maratona, fino alla saturazione della Tribuna. Il club viola ha ringraziato ieri per il supporto, con lo stadio esaurito grazie ai più di 32mila (CLICCA QUA per il numero esatto) spettatori paganti.

Con la Curva Ferrovia chiusa il totale non può andare oltre, ma si è racimolato tutto, compresi quei biglietti a scarsa visibilità messi in vendita dal club e subito andati a ruba. Perché l'evento è significativo, come anni fa contro il Benevento. La prima senza Joe Barone porta con sé due missioni da parte del popolo viola: omaggiare la memoria del direttore generale e trascinare la squadra di Italiano fuori dal dramma. La prima carica alla squadra gli ultras la daranno intorno alle 18.45, quando è previsto l’arrivo del pullman allo stadio. L’appuntamento è lì, tra i cancelli di Fiesole e Tribuna, dove il bus della squadra sosterà qualche minuto per raccogliere l’abbraccio della gente. Poi l’attesa si sposterà dentro lo stadio. I ragazzi della curva stanno lavorando da giorni a una maxi coreografia che coinvolgerà Fiesole e Maratona (non una novità nella storia del tifo gigliato, ma comunque un aspetto significativo). Sarà esposta prima del minuto di silenzio con le due squadre schierate in mezzo al campo. I viola giocheranno con il lutto al braccio. Le altre iniziative in ricordo sono al vaglio del club. La poltrona di Joe resterà vuota in Tribuna Autorità, sul maxischermo scorreranno le istantanee dei suoi cinque anni in viola.