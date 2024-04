GAZZETTA, Cercasi nuove idee. La soluzione è la "testa"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano sta studiando un piano anti-bunker. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come tutti gli sforzi profusi dal tecnico viola in questi ultimi giorni siano rivolti al Viktoria Plzen e come riuscire ad aggirare quel blocco basso (come direbbero i più colti" o trincea (per i più profani) messo sù da mister Koubek all'andata, uno scenario che probabilmente rivedremo domani sera. Servirà qualità, scrive la Gazzetta, quella di Nico Gonzalez, in ombra in questo periodo. Servirà anche "testa". Intesa come pazienza ma anche come soluzioni aeree che lo stesso Nico, ma non solo, possono garantire: perché la difesa del Genoa, lunedì, è stata scardinata proprio da una testata di Ikoné, una giocata (assist di Bonaventura con un lob a scavalcare la difesa, inserimento del francese e gol) esaltata anche dallo stesso Italiano in conferenza stampa.

Una giocata da riproporre, magari con altri interpreti. Ed ecco che si fa largo quindi l'ipotesi Kouame, uno che la porta la vede ogni sei mesi ma che fa comunque dell'elevazione una delle sue armi migliori. E poi servirà la dinamicità di Bonaventura, protagonista lunedì con un assist e pronto a portare anche tutta la sua esperienza in una serata fondamentale per le ambizioni della Fiorentina.