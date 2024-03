CRUDELI A RFV, La Viola può mettere in difficoltà il Milan

FirenzeViola.it

Tiziano Crudeli a Radio Firenze Viola

Intervistato ai microfoni del "Brivido Viola", il noto giornalista tifoso del Milan Tiziano Crudeli ha parlato del prossimo match tra rossoneri e Fiorentina, iniziando da una riflessione sulla scomparsa di Joe Barone: "Ripartire dopo situazioni di questo tipo è difficile. Barone ha lasciato una traccia indelebile nel mondo dello sport. Era un grande dirigente, lo dico con convinzione".

Sul Milan: "Pioli sta facendo bene e lo dimostrano anche alcuni dati. I rossoneri sono il secondo miglior attacco del campionato. Certo, la difesa è vulnerabile ma vanno considerati anche i numerosi infortuni, di cui 24 muscolari. In ogni caso il Milan è secondo in classifica e sta vivendo un ottimo momento di forma. Pioli inoltre ha il merito di aver saputo gestire il gruppo anche nei momenti in cui le cose non vanno bene".

Sul match di sabato: "Secondo me la Fiorentina è un'ottima squadra, gestita molto bene e in grado di mettere in forte difficoltà - soprattutto sul piano del ritmo e della tecnica - i rossoneri. Sarà una partita aperta e molto incerta. Il centrocampo potrà essere determinante ai fini del risultato".

