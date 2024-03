CALAMAI, È Dodo l'anti-Leao con la sua esplosività unica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel consueto appuntamento in mattinata su Radio FirenzeViola, il nostro editorialista Luca Calamai ha parlato all'interno dello spazio "Caffè nero bollente" di Dodo, che a suo avviso può essere il giocatore con le caratteristiche più indicate per contrastare le sortite offensive di Leao del Milan. Ecco il suo pensiero in merito: "In casa Milan i pericoli sono tanti ma il numero uno è certamente Leao che io fermerei con la freschezza di Dodo: il brasiliano non ha il ritmo gara al 100% alla luce del lungo stop avuto ma l'ex Shakhtar ha classe ed esplosività, armi decisive per fermare il portoghese.

Ricordo quando lo scorso anno Dodo riuscì a fermare Kvaratskhelia, che era la rivelazione del Napoli... per cui vai Dodo, diventa protagonista di un sabato che Firenze merita di vivere alla grande".