BONAVENTURA, Ottimismo nonostante l'allarme

Negli ultimi minuti di Verona-Fiorentina Giacomo Bonaventura, entrato in campo nella ripresa, zoppicava ed ha creato dunque molta apprensione in vista della gara di mercoledì. "Sinceramente non so dire, speriamo nulla di grave. Aveva grande voglia di entrare e aveva bisogno di 20-25 minuti per non far calare la condizione. Era giusto buttarlo dentro e mi auguro che non sia stato nulla di grave" ha detto Vincenzo Italiano in sala stampa.

Ovviamente con l'importante gara di Conference le prossime ore saranno decisive per capirne le reali condizioni ma in casa viola in realtà predicano ottimismo e per il giocatore dovrebbe essersi trattato di una botta senza gravi conseguenze. Certo è che un Bonaventura acciaccato per questa semifinale di ritorno sarebbe un problema ulteriore, dopo l'assenza di Sottil.