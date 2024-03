UNO SPAURACCHIO DI NOME LUKA

FirenzeViola.it

Sarà probabilmente l'osservato speciale della serata, se Stefano Pioli deciderà - dal 1' o a gara in corso, visto come si sta rivelando bravo a dare il suo contributo da subentrato - di concedergli spazio in una partita tesa come una corda di violino. Strana notte quella che vivrà sabato Luka Jovic, che fino a pochi giorni prima dal termine del mercato estivo pareva destinato a rimanere a Firenze (complice anche l'intricato contratto che lo legava alla Fiorentina fino al prossimo giugno) e che invece a poche ore dal gong della finestra d'agosto ha preso la via di Milano. Legandosi - peraltro - a una squadra (e a un allenatore) che nelle settimane prima non lo aveva voluto con appena un anno di contratto.

Da quell'inizio così in salita, dalle tante prove incerte di cui il serbo si è reso protagonista fino quasi al termine del 2023 è passato però molto tempo. Al punto tale che, complice il suo sorprendente rendimento, il Milan adesso pare intenzionato a tenere Luka Jovic anche oltre la scadenza attuale, prevista per il 30 giugno. Decisiva, lo dicevamo, in tal senso è stata l'abilità dell'ex Real Madrid nel farsi trovare pronto ogni qual volta Pioli ha scelto di mandarlo in campo a partita iniziata: nel campionato di Serie A infatti nessuno ha segnato più gol alzandosi dalla panchina dell'ex viola, che si è rivelato il dodicesimo uomo perfetto nonché la punta di rincalzo che al Milan serviva da tempo per aiutare Giroud.

I numeri parlano chiaro: Jovic ha segnato 4 gol da subentrato dei 5 totali in campionato e degli 8 complessivi in stagione. Un rendimento davvero da rimarcare, per un elemento che a Firenze era riuscito a mettere a referto in tutto 13 reti in 50 partite, con una media di un sigillo ogni 183'. Una media discreta, certo, ma non eccelsa, se si pensa che adesso è già di un centro ogni 121'. Sullo sfondo adesso per Jovic - che proprio contro il Milan andò in gol nel successo della Fiorentina di un anno fa per 2-1 al Franchi - c'è già un nuovo contratto in rossonero, se pur a un ingaggio (nei piani del Diavolo, almeno) nettamente più basso rispetto ai 5 milioni che il serbo sta percependo nella stagione attuale.