TORINO COME UDINESE: PER L'OTTAVO POSTO, MA CON TANTE ROTAZIONI

In un clima di assoluta felicità generata dal passaggio in finale di Conference League, la Fiorentina deve cercare di mettere da parte la sbornia post Basilea e concentrarsi sul match di oggi col Torino, autentico scontro diretto per l’ottavo posto. Ma è chiaro che nelle scelte di Vincenzo Italiano peserà il calendario viola, che mette in programma 72 ore dopo la finale di Coppa Italia, appuntamento sicuramente più importante. Facile quindi pensare che, esattamente come domenica scorsa dopo l’andata col Basilea, la formazione viola subisca un intenso cambiamento. Un po’ come contro l’Udinese, è probabile rivedere Cerofolini tra i pali, così come Venuti sulla fascia destra. A sinistra reclama posto Terzic, mentre la coppia centrale dovrebbe vedere Martinez Quarta (zero minuti in Svizzera) e Igor. In mezzo al campo, non ci saranno Bonaventura (squalificato) e Amrabat (non convocato). Cerca quindi una maglia Duncan, poco impiegato dal tecnico, al contrario di Mandragora, che però si candida per partire da titolare (da non escludere in ballottaggio anche Bianco). Fresco di gol vittoria è Barak, pronto ad agire tra le linee. Ai suoi lati partono in pole Saponara e Kouamé, non scesi in campo giovedì. Per Jovic invece, sarà l’occasione di riscattare gli svariati errori sotto porta visti a Basilea, con Cabral che dovrebbe riposare.

Nel Torino sono da valutare le condizioni di Antonio Sanabria, alle prese con un problema muscolare ma recuperato per la gara coi viola. Favorito per la maglia è verosimilmente Pellegri, sostenuto alle spalle dalla talentuosa coppia Vlasic-Miranchuk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Ivan Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.