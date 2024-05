TOP FV, Col Brugge plebiscito per Sottil. Nzola terzo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un plebiscito del 56,25% dei voti, i lettori di FirenzeViola.it premiano Riccardo Sottil come migliore in campo della sfida di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge. Il numero sette gigliato, oltre alla bellissima rete che ha sbloccato il match dopo soli 5 minuti, ha dato tantissimo dal punto di vista della generosità, disputando una delle sue migliori prove da quando è a Firenze, seppur rovinata dall'infortunio alla spalla che ha concluso anzitempo la sua stagione. Per questo è stato votato come MVP del match. Al secondo posto, con il 24,87% dei voti, si piazza l'autore del secondo gol Andrea Belotti, come al solito encomiabile dal punto di vista del sacrificio. Infine, chiude il podio, l'autore della terza rete Mbala Nzola, con il 7,59%. Questo il podio più nel dettaglio:

Premio Top FV per Fiorentina-Viktoria Plzen

1) Riccardo Sottil - 56,25% (778 voti)

2) Andrea Belotti - 24,87% (344 voti)

3) Mbala Nzola - 7,59% (106 voti)