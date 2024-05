SOTTIL, Un ennesimo calvario vissuto tutto in una notte

FirenzeViola.it

Tra le notizie più lette oggi su Firenzeviola.it c'è stato un focus che la nostra redazione ha proposto su Riccardo Sottil, che con l'infortunio di giovedì contro il Brugge (frattura scomposta della clavicola sinistra) ha chiuso anzitempo la stagione. Non è la prima volta, purtroppo per lui, che il motore di Riccardo si inceppi proprio quando il cronometro iniziava a dare i primi tempi fucsia, per dirla in terminologia automobilistica. Anche la scorsa stagione ad un inizio promettente seguì un lunghissimo stop di quattro mesi a causa di un'ernia al disco che necessitò addirittura di un piccolo intervento chirurgico. Un ko che frenò bruscamente la crescita di Sottil, che sembrava bello spedito verso il tanto atteso salto di qualità con 3 assist in sette gare, tra cui quello nella super performance della gara di andata dei playoff di Conference contro il Twente. Ma era già capitato anche a Cagliari nel 2021, con il classe '99 che stava guadagnando minuti, fiducia e dimestichezza con il calcio dei grandi e fu costretto a restare ai box tra febbraio e maggio per un problema alla coscia, rientrando soltanto dieci minuti nell'ultima gara del campionato.

