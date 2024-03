Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "In ansia per Barone"; "La partita spareggio rischia di giocarsi a campionato finito"

La Nazione: "Malore in hotel, angoscia per il dg. Il manager gravissimo in ospedale «Condizioni critiche, ma stabili»"; "Giocatori e dirigenti sotto choc. La sgomento della moglie Camilla"; "Ruvido, forte e orgoglioso. L’amicizia con Commisso e le battaglie per la società"

Corriere Fiorentino: "Malore in albergo,la corsa in ospedale: Barone gravissimo. Rinviata la partita contro l’Atalanta"; "Dal Cosmos a Firenze, la voce e gli occhi di Commisso Nel calcio e non solo"; "Quel pensiero tornato alla tragedia di Davide"

Tuttosport: “Barone in gravi condizioni. Fiorentina sotto shock"; "Commisso: amico e braccio destro".