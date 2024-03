QUEI PALLONCINI IN CIELO E LE PROVE DI UN LENTO RITORNO ALLA NORMALITÀ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ad una settimana esatta dal malore che ha causato la scomparsa del Direttore Generale Barone, è toccato alla Fiorentina Femminile l’onore e l’onere di aprire questa nuova fase della storia viola. Una fase che, purtroppo, non vedrà la presenza del principale dirigente della squadra. C’era tanta commozione al Viola Park prima dell’inizio della partita, complice anche una playlist “strappalacrime” che ha accompagnato tutto il pre-gara sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano, “Anima Fragile” di Vasco Rossi e tante altre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Il tutto sotto gli occhi lucidi di Rocco Commisso che non è riuscito a trattenere l’emozione nel video ricordo dell’amico scomparso proiettato sul maxischermo poco prima del fischio di inizio. Il Patron viola voleva essere presente per assistere al match dal vivo prima del suo ritorno in America, previsto domani, dove parteciperà in prima persona al funerale e alla sepoltura di Joe in programma martedì. Con lui in tribuna la moglie Catherine, l'a.d. viola Mark Stephan, i dirigenti Alessandro Ferrari e Nicolas Burdisso e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

MINUTO DI SILENZIO E PALLONCINI IN CIELO - Un coinvolgimento emotivo che ha toccato il cuore anche dei tanti tifosi presenti allo Stadio Curva Fiesole, che hanno esposto un doppio striscione che recitavano "Ciao Joe Barone" e "Ciao Joe, fiorentino vero" (CLICCA QUI) e si sono lasciati andare a cori prima in favore del direttore generale scomparso (“Barone Joe lolololo”) e poi per Rocco Commisso (“Olè, Olè, Olè, Olè, Rocco, Rocco). Poi un minuto di silenzio che ha fatto calare il Viola Park in uno stato catartico surreale, prima che tutte le ragazze su terreno di gioco (giocatrici dell’Inter comprese) facessero volare in cielo ventidue palloncini bianchi (QUI IL VIDEO DI FV).

IL TENTATIVO DI TORNARE ALLA NORMALITÀ -È il fischio d’inizio dell’arbitro Calvazara che permette alla Fiorentina di tentare di voltare pagina e mettere un punto a questo triste capitolo della storia viola. Si torna a parlare di calcio e i tifosi tornano a lamentare possibili penalty e mancati fuorigioco: un lento, ma doveroso, ritorno alla normalità. Purtroppo l’esito del campo è tutt’altro che favorevole, con le ragazze di De La Fuente - forse ancora con la mente non del tutto libera - che vengono strapazzate per 0-3 dall’Inter, incappando nella seconda sconfitta consecutiva in questa Poule Scudetto. Il Mister, nella conferenza stampa post-match, si è preso la responsabilità del ko e ha parlato di "momento delicato da cui bisogna uscire". Ci sarà modo e tempo per discutere di tattica e analizzare i vari errori ma ciò che conta è che la Fiorentina sia ripartita. E forse, oggi, il risultato non è la cosa che più conta.