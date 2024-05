BAYER LEVERKUSEN, Offre un tatuaggio ai propri tifosi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Un tatuaggio gratuito per rendere incancellabile il ricordo di un'annata speciale. E' l'iniziativa che il Bayer Leverkusen dedica ai propri tifosi fino alla fine della stagione. Avranno la possibilità di scegliere gratuitamente uno dei tanti tatuaggi: "Prenota ora il tuo appuntamento per immortalare sulla tua pelle questa stagione unica" si legge sul sito del club. Ancora imbattuta in tutte le competizioni (49 partite senza una sconfitta), dopo aver vinto per la prima volta la Bundesliga, la squadra di Xabi Alonso è in finale di Coppa di Germania con il Kaiserslautern e di Europa League con l'Atalanta. (ANSA).