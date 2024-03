FIORENTINA FEMM, Inter vince 3-0 e si avvicina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile incappa nella seconda sconfitta consecutiva di questa Poule Scudetto e si allontana dalla Juventus, a + 5 con le bianconere che hanno una gara in meno. Soprattutto l'Inter vincendo 0-3 al Viola Park si avvina alle viola, sempre terze ma con un vantaggio dalle nerazzurre che si riduce a 9 punti. Una partita - quella delle viola - fatta soprattutto di errori, con le avversarie che hanno colpito sostanzialmente nelle uniche occasioni avute.

Subito Serturini ha messo in salita la gara alle viola mentre gli altri due gol sono stati segnati nella ripresa, al 61' da Magull e al 68' da Bonfantini. Adesso per le ragazze di De La Fuente diventa ancor più fondamentale - in chiave Champions - lo scontro diretto che ci sarà tra 6 giorni a Torino contro la Juventus, soprattutto per difendere appunto il terzo posto.