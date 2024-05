FIO-MON LE PROBABILI, Ritornano Christensen e Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo i festeggiamnti per l'accesso alla finale ad Atene, la Fiorentina torna in campo lunedì per affrontare al Franchi il Monza. Previsto turnover per Italiano che deve cercare di trovare una vittoria dopo la sconfitta a Verona. Secondo quanto riportato da TMW, per i viola dovrebbe riposare Terracciano. Possibile ritorno dal primo minuto di Bonaventura in mediana con Duncan. Spazio anche per Castrovilli dopo il gol al Bentegodi. Per il Monza non ci dovrebbero essere novità, con Djric che guiderà l'attacco supportato da Pessina, Zerbin e Colpani.

FIORENTINA-MONZA: PROBABILI FORMAZIONI.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Bonaventura, Duncan, González, Barák, Castrovilli, Nzola.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos, Gagliardini, Bondo, Zerbin, Colpani, Pessina, Djuric.